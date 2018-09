Kriminalität Oktoberfest: Polizei sucht nach tödlichem Streit nach Zeugin

Mail an die Redaktion Bierkrüge und Biertische stehen vor dem Haupteingang vom Augustiner-Zelt auf dem Oktoberfestgelände. Foto: Sven Hoppe

München.Nach dem tödlichen Streit auf dem Münchner Oktoberfest sucht die Polizei nach einer Zeugin. Die Frau habe den Vorfall beobachtet, teilten die Beamten in der Nacht zum Samstag auf Twitter mit. Im Außenbereich des Augustiner-Festzeltes waren am Freitagabend zwei Männer aneinandergeraten. Der eine streckte den anderen nieder und verletzte ihn so schwer, dass dieser kurz darauf starb. Der Täter flüchtete. Bei dem Opfer handle es sich um einen 58-jährigen Deutschen aus dem Münchner Umland, sagte eine Polizeisprecherin. Waffen seien bei der Auseinandersetzung nach aktuellem Kenntnisstand nicht im Spiel gewesen.