Oktoberfest sehr gut besucht: „Hervorragende Stimmung“

Die Wiesn brummt: So viele Besucher wie schon lange nicht mehr strömen in diesen Tagen bei bester Witterung in München aufs Oktoberfest. „Wir haben ein Superwetter - und durchgehend eine hervorragende Stimmung“, sagte der Festleiter und Zweite Bürgermeister Josef Schmid (CSU) am Freitag. Allein der Vortag sei so gut besucht gewesen wie sonst ein Sonntag - an die 400 000 Besucher könnten es gewesen sein. An diesem Sonntag wird Schmid seine Halbzeitbilanz ziehen. Wie es dann weitergeht, hängt stark vom Wetter in der zweiten Festwoche ab.