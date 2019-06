Motor Oldtimer tuckern durch Ostbayern Ab Samstag steht Regensburg wieder im Zeichen der Oldtimer. Auch besonders schöne Exemplare sind dabei.

Merken

Mail an die Redaktion Jürgen Ipfling, Elke Homm-Vogel, stellvertretende Leiterin des DEZ, und Rallyeleiter Max Schneider (v. l.) stellten die Classic Rallye vor. Foto: Michael Stahl

Regensburg.Ab Samstag gibt es in der Oberpfalz wieder 150 fein herausgeputzte Oldtimer zu bestaunen. Im Rahmen der 16. Regensburger Classic Rallye werden die mindestens 40 Jahre alten Wagen 235 Kilometer zurücklegen. Am Dienstag hat der Organisator Max Schneider im Donaueinkaufszentrum – umrahmt von drei besonders schönen Exemplaren der Automobilgeschichte die diesjährige Ausgabe vorgestellt.

Bevor am Sonntagmorgen das erste Fahrzeug von der Startrampe am Regensburger Neupfarrplatz rollt, kann man am Samstag die Autos bereits aus nächster Nähe erleben. Nach der technischen Abnahme der teilnehmenden Oldtimer gibt es ab 16 Uhr ein Rallyefest mit einem Auftritt der Gruppe Tirolpower und eine Präsentation der teilnehmenden Modelle beginnend ab dem Regensburger Dom.

Mehrere Zwischenstationen

Am Sonntag steht dann die Tour an. Auf den Spuren der Drei-Städte-Rallye macht der Tross neben Regensburg unter anderem in Viechtach, Bodenmais, Grün und Wiesent Zwischenstation. Besondere Highlights der Route sind für Schneider die Mittagspause im Glasparadies Joska im Bayerischen Wald und die Gleichmäßigkeitsprüfung in der Parkspindel des Donaueinkaufszentrums Regensburg.

Neben der Strecke gibt es zahlreiche Feste. Oberviechtach sperrt beispielsweise seine Innenstadt für ein großes Stadtfest inklusive Auftritt der Geschwisterband Ohne Luise. Auch in Bodenmais, Grün und Wiesent wird es Gelegenheiten zum Feiern geben.

Siegerehrung in Regensburg

Bei der Siegerehrung im Regensburger Lokal Haus Heuport wird dann der Fahrer geehrt, der am nächsten an die für die Strecke vorgegebene Zeit herankommt. Die durchschnittliche Geschwindigkeit für die vorgegebene Zeit liegt bei 50 Kilometer pro Stunde. Es solle nicht ums Rasen gehen, sondern es werde diszipliniert nach der Straßenverkehrsordnung gefahren, betonen die Organisatoren.

Weitere Meldungen aus Bayern finden Sie hier.