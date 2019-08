Fussball Oliver Kahn bleibt auch als Bayern-Vorstand ZDF-Experte Oliver Kahn wird auch als Vorstand des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München weiter beim ZDF als TV-Fachmann auftreten.

Mail an die Redaktion Oliver Kahn, früherer deutscher Nationaltorhüter, schaut konzentriert. Foto: Matthias Balk/Archiv

München.„Oliver Kahn bleibt bei der Fußball-EM 2020 als Experte an der Seite von Oliver Welke. Seine internationale Expertise kann er bei der Nationalmannschaft wie in den vergangenen Jahren sehr gut für die Zuschauer einbringen“, sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann am Freitag. Er betonte aber auch: „Bei Spielen von Bayern München setzt ihn das ZDF nicht mehr ein.“

Der 50-Jährige begleitet seit 2008 beim öffentlich-rechtlichen Sender als Exerte und Co-Moderator Live-Übertragungen unter anderen bei Welt- und Europameisterschaften und Spielen der deutschen Nationalmannschaft.

Der ehemalige Bayern-Kapitän Kahn wird am 1. Januar 2020 als Mitglied in den Vorstand des FC Bayern aufrücken. Er unterschrieb einen Fünfjahresvertrag. Nach Ablauf des Vertrages von Karl-Heinz Rummenigge am 31. Dezember 2021 übernimmt Kahn von ihm das Amt des Vorstandsvorsitzenden.