Zahlungsangebot Olympia-Attentat: Familien finden Entschädigung beleidigend

Die Hinterbliebenen der Opfer des Olympia-Attentats von 1972 in München halten vom Bund angebotene weitere Entschädigungszahlungen für völlig unzureichend. „Die deutsche Bundesregierung hat uns eine völlig unakzeptable und beleidigende Summe angeboten als abschließende Entschädigung“, sagte die Sprecherin der Opferfamilien, Ankie Spitzer, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in München. „Wir sind verärgert und enttäuscht“, zumal es sich nicht um ein offiziell unterschriebenes Angebot gehandelt habe, sondern um ein sogenanntes Arbeitspapier.“

dpa