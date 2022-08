Augsburg Olympia-Dritte Herzog holt Gold bei Kanuslalom-WM

Die Olympia-Dritte Andrea Herzog hat bei der Kanuslalom-Weltmeisterschaft in Augsburg Gold gewonnen. Die Weltmeisterin von 2019 im Canadier setzte sich am Sonntag in einem Wildwasser-Krimi mit 0,92 Sekunden Vorsprung vor der australischen Ausnahme-Athletin Jessica Fox, die in Tokio Olympia-Gold im Canadier holte, durch. Für Fox war es die insgesamt 13. WM-Medaille. Trotz Problemen am Tor zwei und einer Torstabberührung am 14. Hindernis legte Herzog einen furiosen Endspurt hin und fuhr im unteren Bereich viel Zeit heraus. Dritte wurde die Britin Mallory Franklin.

dpa