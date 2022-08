EM Olympia-Zweite Pudenz im EM-Finale: Craft und Vita weiter

Die Olympia-Zweite Kristin Pudenz ist souverän ins Diskus-Finale bei der Leichtathletik-EM in München eingezogen. Mit 64,25 Metern im ersten Versuch der Qualifikation zeigte sich die 29 Jahre alte Potsdamerin am Montag in guter Form und schaffte die drittbeste Weite. Bei der WM vor drei Wochen in Eugene hatte sie zwar den Endkampf erreicht, war aber nach drei Würfen im Finale aus dem Medaillenrennen und wurde nur Elfte.

dpa