EM-Endlauf Olympiasieger Jacobs Europameister über 100 Meter

Olympiasieger Marcell Jacobs aus Italien ist der schnellste Mann Europas über 100 Meter. Der 27-Jährige gewann am Dienstagabend im Münchner Olympiastadion den EM-Endlauf in 9,95 Sekunden vor dem Briten Zharnel Hughes, der vier Hundertstelsekunden langsamer war. Dritter wurde dessen Teamkollege Jeremiah Azu in 10,13 Sekunden. Die drei deutschen Starter waren im Halbfinale ausgeschieden.

dpa