Kanuslalom Olympiasiegerin Funk und Weltmeisterin Lilik im Finale

Olympiasiegerin Ricarda Funk und Canadier-Weltmeisterin Elena Lilik haben bei den Heim-Weltmeisterschaften der Slalomkanuten das Finale erreicht. Die Tokio-Olympiasiegerin vom KSV Bad Kreuznach fuhr am Samstag im Kajak-Einer fehlerfrei und mit Bestzeit ins Finale der besten Zehn. Direkt dahinter platzierte sich die Augsburgerin Elena Lilik, die auf ihrer Heimstrecke im Eiskanal in allen Disziplinen startet. Die WM-Zweite im Kajak leistete sich am vorletzten Tor zwar eine Stangenberührung, kam aber über die Zeit sicher als Zweite weiter.

dpa