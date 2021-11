Anzeige

Einzelhandel Onlinehandel wächst weiter rasant: Läden verlieren Auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie sind die Umsätze des Onlinehandels bislang rasant gewachsen.

Mail an die Redaktion Eine Frau tippt ihre Kreditkarten-Daten in einen Laptop. Foto: Christin Klose/dpa-tmn/Symbolbild

Fürth.Traditionelle Geschäfte und Läden dagegen verlieren weiter an Boden. Von Januar bis Ende September haben Versand- und Internethändler in Bayern ihre Umsätze nach Abzug der Inflation um 22 Prozent gesteigert, wie das Statistische Landesamt in Fürth am Dienstag mitteilte. Im „Einzelhandel in Verkaufsräumen“ hingegen sind die Umsätze real um gut ein Prozent zurückgegangen.

Auffällig ist die Entwicklung der Tankstellen: Deren Umsätze legten nominal um fast elf Prozent zu - Treibstoff ist in diesem Jahr sehr viel teurer geworden. Doch nach Abzug der Inflation haben Bayerns Tankstellen laut Landesamt heuer sogar einen Umsatzrückgang von knapp zwei Prozent zu verzeichnen.

Onlinehändler wachsen schon seit Jahren schneller als der stationäre Einzelhandel, die Pandemie hat diese Entwicklung jedoch noch beschleunigt.

