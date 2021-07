Anzeige

Fussball Operation am Knie: Augsburger Abwehrspieler Oxford fällt aus Der FC Augsburg wird vermutlich ohne Abwehrspieler Reece Oxford in die neue Bundesliga-Saison starten müssen.

Mail an die Redaktion Reece Oxford vom FC Augsburg spielt den Ball. Foto: Matthias Balk/dpa/archivbild

Augsburg.Der englische Fußball-Profi musste wegen einer im Training erlittenen Meniskusverletzung am Knie operiert werden. Der 22-Jährige werde „in den kommenden Wochen der Saisonvorbereitung“ fehlen, teilte der FCA am Freitag mit. Die Augsburger starten am 14. August mit einem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim in ihre elfte Saison als Erstligist.

„Die Verletzung ist natürlich ärgerlich, aber die Ärzte haben mir gesagt, dass alles gut verlaufen ist. Daher schaue ich zuversichtlich nach vorne und hoffe, dass ich schnell wieder fit werde“, äußerte Oxford in der Vereinsmitteilung. Der Engländer war in der vergangenen Bundesliga-Saison in 24 Partien zum Einsatz gekommen.

