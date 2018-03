Theater

Opernhaus bekommt Nachbau barocker Bühnentechnik

Das Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth bekommt seine barocke Bühnentechnik zurück - als originalgetreue Nachbauten. Die Effektmaschinen sollen künftigen Besuchern zeigen, wie einst bei Opernaufführungen Regen, Donner und Wind simuliert wurden. Die Nachbauten kommen nach der Wiedereröffnung des sanierten Opernhauses bei den Residenztagen (17. bis 29. April) zum Einsatz, wie Ingo Berens von der bayerischen Schlösserverwaltung in Bayreuth sagte. Anschließend sollen sie in einer Ausstellung zu erleben sein.