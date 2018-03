Musik

Opernintendant Bachler nimmt Abschied leicht

Nikolaus Bachler (66) sieht seinem Abschied von der Staatsoper München in gut drei Jahren gelassen entgegen. „Mir ging es immer gut mit Aufhören“, sagte der Opernintendant der Deutschen Presse-Agentur in München. „Das Leben verläuft in Wellen und dazu gehört, dass man sich verändert.“ 2021 soll der gebürtige Österreicher Bachler seinen Posten an Serge Dorny übergeben, der gemeinsam mit dem künftigen Generalmusikdirektor Vladimir Jurowski dann das neue Führungsduo des renommierten Hauses bilden wird.