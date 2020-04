Anzeige

Bundestag Opposition auf Sparflamme? Die Krise ist die Stunde der Regierung. Doch was ist mit der Opposition? Sie ringt mit ihrer Rolle – und erntet Kritik.

Von Jana Wolf

Merken

Mail an die Redaktion Katja Kipping, Parteivorsitzende der Partei Die Linke, verfolgt, geschützt von einem Schal, hinter Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Partei Die Linke, die 154. Sitzung des Bundestage mit Sicherheitsabstand. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin.Die Opposition steckt in einem Dilemma. Einerseits muss sie die Corona-Beschlüsse im Bundestag mittragen. Um für dringliche Entscheidungen wie der Aufhebung der Schuldenbremse eine Mehrheit zu finden, waren fraktionsübergreifende Stimmen notwendig. Will sich die Opposition also nicht dem Vorwurf aussetzen, in der Krise schnelle Lösungen zu blockieren, muss sie den Vorhaben der Regierung zustimmen. Andererseits will sie das Regierungshandeln nicht kritiklos abnicken. In einer Demokratie gehört es zu den wichtigsten Aufgaben der Opposition, die Exekutive zu kontrollieren. Es ist ein Spagat zwischen Zustimmung und Kritik, den die Parteien von Linke über Grüne bis zur AfD gerade bewältigen müssen.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ### ######## ### ######## ################, ### ######### ########## ## #########. ####### ######, ########## ###-############ ### ########### ### #########, ####: „######### ### ## ###### ######### #### #### ############### ######### ### #####.“ ########## ##### #### ######## ### ####### ### ########## ### ############## #### #### ##### ##########. #######, ## ##### ##### #### #### ### ############# #################### #####: ### ##### ### ### ###### ### #########.

### ########## ### „#############“

## #### ######### ######## ######### ### ########## ### ########## #########, ##### ####. ######## ###### ### #################### ###### ### ###############. ### ###################### ##### ######, #### ### ########## #### ####### ### ###### ### ######### ### ######### ####### ########## ######. „## ########### ### ### ########## #############“, #### ###### ### #################. „##### #######, #### ### ##### ########### ######, #### ################### ## ### ####### ########, #### ##### ## ###### ######.“

### ############# ##### ### ##### ### ################### ####### ### ######## ### #######- ### ############### ###########. „###### #### ### ### ####### ######## ########, #### ### #####, #### ### ########### ##### ##### ######: ### ############# ### ############“, #### ######. ##### ###### ##### ### ##### ### ####### ##### ########### ##### ### ###### ######. „### ##### ###, #### ### ######## ### ###### ####.“ ## ### ### ####### ### ########## ## ###########, ### ### ##### ###### ###### #############.

### ############# ######### ### ### ################## ####. ######## ###### ### ##### ### ########## ##### ### ####:

###### ########## ##### ######## „### ### ############## ### ### ############ ##########“. ## ### ##### ######## ### ## ##### ######## #### #### ########### ########. ##### ########## ### ###################### ##### #############, #### ### ########## ### ########### ### ############### ########. „#### #### #### #### ### ########## ###### #########, #### ## #### ################# ###, ### ####### ##########, ### ### ### ### ############ ### ########### ### ##### ########## ### ########## ###### ############. #### ######.“

######### #### ### ########## ##########

##### #################### ###### #### ##### ### #######, ### ###### ## ##### ###### #### ### ##### ################# ############# ##### ####### ###### – #### ### ### ### ### #### ################# ##########. „################## #### ### ### ########## ##### ######### ###########“, #### ### ############ ###-########### ###### ######. ### ######### ### ########## ### ################## ##########, #### #### ######### ### ############### ### ### ################# ### ### ########## ####. „#### ### ### ### #### ### ###### ##### ########### ######, #### ###### ### ########### ########## ###/### ### ### ##### ######## ## ######### ######“, #### ######. ##### ### ### ########## ############### ### ### ####### #########.

### ######-############# ####### ##### ### „###########“ ## ####### ###### ### ######## ###. ## ##### ### ### ########## ### ################# ############# ######. ###### ######## ### ############### ## #######, ### #### ## ######## ## ####### ### ############# ############. ### ##### ####### #### ########### ### ## #######. #### ### ########## ### ##### ## ####### ### ### ######## ### ##### ###### ######, #### #### ###### ########### #### #### ### ########## ##### ### ###### ## #### ### ###### ########, #### #######. „## ###### ### ##### #######, ##### #### ############# ####.“

######## #### #### ###### ### „##### #############“, ###### ## ######, #### ############### ##### #### ##### ######## ######## ########### ######. „### ###### #####, #### ### ########### ########## ###, #### ### #### ###### ##### ########### ##### #####, ### ### ## ##### ##### ### ##### ###########, ### ### ## ### #### ## ###### #####.“

### ### ###### ##### ### ########### „### #####“

###### ####### ### ### ###### ##### ###, #### ### ################# ### ###### ######### ####. „###### ######, ### ###### ### ### ##### ## ### #####, ###### ######## ### ##### ### ###### ##### ##########.“ ### ##### #### ### ### ###### ########## ########### ### ##############. ### ######## ##### ##### ##### ###### ############ #### ################ ###### ###### ### #####, ####### #### ## ## ################ ### ######## ### ############# ####. ### ###### ###### #### ### ######### ######, ### #### „########### #########“. ########### ### ## ### ########### #### „######### #######“, ##### #######.

### ###-########### ###### ##### #### ###### ##### „########### ##########“ ############. ### ##### ### ### #### ### ######### ########, ########### ##### ### ########### ######## ##########. „### ###### #### ######## ############, ##### ### ######### ## ##### ######### ######## ####“, #### ######. „### ###### #### #### ######, #### ### ###### ##### #####.“ ### ######### #### #### #### ###### ## #### ### ######### ########.

## ### ######## ##### ### ########## ##

#### #### ### ########## #### ####### ########, ####### ### ########## ## ###### – ### ######## ######## #### ###### #######. ###### ######### ### ########## ### ####### ### #####: ### ###### ### ####### ##,# ####### ## ####, ### #### ##### ###### ##### ## #### #### ### #### ####### #######. ## ###### ######## ### ### ##### ### ## #######, #### ### ### #### ### #### ### #### #######. ### ################### ####### ###### ## (#### ###### ## ######### ## ###### ####): ### ###### ## #### ##### ####### ### ##### ##, ### ##### ## #,# (##### #), ### ### ## # (##### ##,#). ### ### ### #### ##### ##### #### ######## ### ##### ##### ### ###### #######.

###################### ###### ##### #### ###### ###### #####, ### #### #### #### ### ##### #########. „## #### #### ## #######, #### ##### ### ###### ##### #### #######.“ ### ### ### ###### #### ########### ## ######### ###########. „#### ### ##### ####### ##### ########## ### ########### ########## ######### ####, #### #### #### ############# ##### ##########, ############### ###########.“