Gesundheit Organspende: Söder unterstützt Spahn Bayerns Ministerpräsident lobte den Gesundheitsminister für seinen Vorstoß. Er möchte eine Abstimmung ohne Parteizwang.

Merken

Mail an die Redaktion Markus Söder ist der Schirmherr der Dialysepatienten in Bayern. Foto: Lino Mirgeler/dpa

München.Die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vorgeschlagene Neuregelung der Organspende sollte nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nicht einfach per Gesetz erfolgen. „Die Widerspruchslösung wäre die einfachste und beste Lösung, aber sie muss im gesellschaftlichen Konsens erfolgen“, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in München. Aus diesem Grund müsse es im Bundestag darüber eine Abstimmung ohne Fraktions- und Parteizwänge, sondern nach freiem Gewissen geben. Immerhin sei dies ein weitreichender Eingriff in die Persönlichkeitsrechte.

Söder stärkt Spahn den Rücken

Spahn hatte vorgeschlagen, dass in Deutschland eine „doppelte Widerspruchslösung“ eingeführt wird. Das heißt, erstmal ist jeder automatisch ein Spender. Dann soll man dazu aber zu Lebzeiten ausdrücklich Nein sagen können, ansonsten können dies – als weitere Schranke – auch noch die Angehörigen. Bisher ist es grundsätzlich genau andersherum: Organe entnommen werden dürfen nur, wenn eine Einwilligung vorliegt – über den Spenderausweis oder zum Beispiel eine Patientenverfügung. Hat man keine Entscheidung getroffen, müssen erst nächste Angehörige wie Ehepartner, volljährige Kinder oder Geschwister gefragt werden.

„Ich bin sehr für die Organspende. Meine Mutter hätte dringend eine Niere gebraucht.“ Markus Söder, Schirmherr der Dialysepatienten in Bayern



In seiner Zeit als Gesundheitsminister habe er ebenfalls sehr dafür geworben, die Zahl der Organspender zu erhöhen. „Ich habe auch fast überall bei mir Organspendeausweise.“

Söder lobte zudem ausdrücklich die Initiative Spahns: „Die Grundidee ist auch deswegen gut, weil einfach endlich wieder das Thema Organspende auf die Tagesordnung gebracht wird. Was dann am Ende bei raus kommt, muss der Bundestag entscheiden.“

Mehr potenzielle, aber weniger tatsächliche Spender

Einen Organspendeausweis haben in Deutschland laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung inzwischen 36 Prozent, 2012 waren es nur 22 Prozent. Im selben Zeitraum sank aber die Zahl der Spender von 1046 auf 797 im vergangenen Jahr – ein Tiefpunkt, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation bilanzierte. Das entspricht 9,7 Spender pro eine Million Einwohner und liegt klar unter dem Niveau anderer Länder. Mehr als 10 000 Menschen warten hierzulande auf gesunde Organe.

Mehr Nachrichten aus dem Freistaat lesen Sie hier.