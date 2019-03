Wetter Orkanböen fegen über Ostbayern hinweg Ab heute Mittag warnt der Wetterdienst: Es wird ungemütlich. Selbst im Flachland werden Böen bis 110km/h erwartet.

Mail an die Redaktion Das Sturmtief „Cornelius“ bringt Ostbayern heute noch einmal starken Wind. Symbolfoto: Michael Reichel/dpa

Regensburg.Während der Samstag noch windig und schauerartig verlief, droht am heutigen Sonntag sehr ungemütliches Wetter in Ostbayern. Der Deutsche Wetterdienst warnt ab 12 Uhr vor schweren Sturmböen. Bis Mitternacht treten dabei Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 100 Stundenkilometern auf. In Schauernähe steigert sich der Wind bis auf orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten um 110 km/h.

Orkangefahr im Bayerwald

In den höher gelegenen Regionen im Landkreis Cham kann es noch schlimmer kommen: Oberhalb von 1000 Metern wird ein Orkan mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern prognostiziert. Im Freien sollte man sich heute nach Möglichkeit nicht aufhalten. Die Meteorologen warnen vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Ästen und beschädigten Dächern.

