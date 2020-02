Wetter Orkantief „Sabine“ fegt über Ostbayern Die heftigen Böen werden in der Nacht von Sonntag auf Montag erwartet. Sie können bis zu 100 Stundenkilometer erreichen.

Bei Orkanböen der Stufe neun oder zehn können Bäume umknicken. Archivfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Regensburg.Vom Atlantik rauscht am Wochenende Orkantief „Sabine“ heran. Ab Sonntag brechen mit ihm turbulente Zeiten in ganz Deutschland an. Am Nachmittag steigert sich das Sturmtief dann zum Orkan. Es drohen dann verbreitet Böen mit 120 Stundenkilometern, schlimmstenfalls sogar mit bis zu 140 Stundenkilometern“, befürchtet Matthias Habel, Meteorologe von WetterOnline gegenüber der dpa.

Für Ostbayern erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf Anfrage der Mittelbayerischen in der Nacht von Sonntag auf Montag Böen mit bis zu 100 Stundenkilometern. Der Höhepunkt werde am Montag in der Früh mit Böen der Stufe neun oder zehn erreicht. Im Laufe des Nachmittags und zum Abend hin lässt die Orkanstärke nach, wird aber laut DWD in der Nacht zu Dienstag wieder zunehmen. Die Orkanböen können dann am Dienstag eine Geschwindigkeit von 65 bis 85 Stundenkilometern erreichen.

Ein heftiger Sturm wie „Sabine“ kann als zwingender Grund für das Nichterscheinen in der Schule gelten. Insofern nicht seitens der Schulbehörden ein Schulausfall angekündigt wird, entscheiden die Erziehungsberechtigten individuell, ob sie ihrem Kind den Schulweg zumuten können. Ist dies nicht der Fall, so muss die Schule informiert werden. Das Fernbleiben von der Schule gilt dann als entschuldigt. Arbeitnehmer müssen dagegen in der Arbeit erscheinen. Ist ihnen das nicht möglich, kann der Arbeitgeber den Lohn einbehalten oder verlangen, die Fehlzeit nachzuarbeiten. (mg)