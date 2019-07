Industrie Osram bestätigt konkretes Kaufangebot Die beiden Finanzinvestoren Bain und Carlyle bieten 35 Euro pro Aktie. Über das Angebot soll in Kürze beraten werden.

Mail an die Redaktion Zwei Ampeln zeigen vor der Zentrale der Firma Osram grünes Licht. Foto: Matthias Balk/Archivbild

München.Der Lichtkonzern Osram hat ein verbindliches Kaufangebot der beiden Finanzinvestoren Bain und Carlyle erhalten. Die beiden Interessenten bieten 35 Euro pro Aktie, wie das MDax-Unternehmen am Mittwochabend in München mitteilte. „Über dieses Angebot werden die zuständigen Gremien in Kürze beraten und beschließen.“

Der Osram-Kurs stieg auf der Handelsplattform Tradegate um weitere 5,4 Prozent, nachdem er zuvor im regulären Xetra-Handel schon um 11,5 Prozent zugelegt hatte.

Osram hatte schon im Februar Gespräche mit den Finanzinvestoren bestätigt. Zwischenzeitlich waren jedoch Gerüchte aufgekommen, nach denen die Bankenfinanzierung für die Übernahme wackele. (dpa)

