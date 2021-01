Anzeige

Elektro Osram: Erholung schneller als gedacht Der angeschlagene Lichtkonzern hat seine Jahresprognose dank einer schnelleren Erholung seiner Absatzmärkte erhöht.

Mail an die Redaktion Das Logo von Osram. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München.Bei den Erlösen werde nun für das laufende Geschäftsjahr 2020/2021 ein Wachstum zwischen 10 und 14 Prozent erwartet statt bislang zwischen 6 und 10 Prozent, wie der MDax-Konzern am Dienstag überraschend in München mitteilte. Die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll nun bei 12 bis 15 Prozent liegen (bislang 9 bis 11 Prozent).

Die AMS-Tochter nannte als Begründung die „noch raschere Erholung in mehreren Märkten und eine sehr starke Geschäftsentwicklung, insbesondere in den Geschäftseinheiten Automotive (AM) und Opto Semiconductors (OS)“ sowie die Früchte der Spar- und Effizienzprogramme. Die neue Prognose stehe aber unter der Annahme, dass es zu keinen weiteren Covid-19-Lockdowns oder signifikanten Störungen in der Lieferkette komme. (dpa)