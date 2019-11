Elektronik Osram-Mitarbeiter gehen auf die Straße Am Aktionstag nehmen auch Regensburger Arbeitnehmer teil. Der Konzern betont, dass es sich nicht um Streiks handele.

Mail an die Redaktion Gewerkschaftler demonstrieren vor dem Osram-Werk in Berlin. Foto: Michael Hanschke/dpa

München.Unter dem Motto „Licht an statt aus!“ ruft die IG Metall am Montag ab 12 Uhr zu Kundgebungen vor den Konzernzentralen in München und Berlin auf. Anlass der Demonstrationen sind die geplanten Stellenstreichungen und die fehlenden Zukunftsinvestitionen beim Beleuchtungshersteller aus München. Osram plant, 800 der 5600 Stellen zu streichen, wie die IG Metall mitteilte. Der Konzern leidet unter der schwachen Nachfrage seiner wichtigsten Kunden in der Autoindustrie und schreibt rote Zahlen.

Pressesprecher Jens Hack betont dabei, dass es sich bei der Veranstaltung am Montag um einen Aktionstag handelt. „Wir werden nicht bestreikt. Die Mitarbeiter müssen ausstempeln, um in München vor Ort zu sein“, sagt er auf Nachfrage unseres Medienhauses. Wie viele Osram-Angestellte aus Regensburg an der Kundgebung teilnehmen, weiß Hack noch nicht. Sobald sie in München eintreffen, wird die Zahl bekannt gegeben.

Übernahme weiterhin offen

Vor der Münchner Konzernzentrale werden laut IG Metall Beschäftigte aus sämtlichen Osram-Standorten in ganz Deutschland erwartet, unter anderen auch aus den bayerischen Standorten München, Regensburg, Eichstätt, Schwabmünchen und Augsburg.

Neben dem geplanten Arbeitsplatzabbau steht seit Monaten auch eine Übernahme durch den österreichischen Sensorspezialisten AMS im Raum. Nach dem Scheitern des ersten Übernahmeversuchs hatten Vorstand und Aufsichtsrat von Osram den Aktionären zuletzt empfohlen, das neue Angebot von AMS anzunehmen. Betriebsrat und IG Metall stellen sich gegen die Übernahme. (dpa/mg)

