Industrie Osram-Übernahme: Optimistische Reaktion Die Mehrheit der Aktionäre nahm das Angebot von AMS an. Bei Osram in Regensburg sieht man im Zusammenschluss „große Chancen“.

Von Marianne Sperb, Susanne Wolf und Magdalena Hechtel

Mail an die Redaktion Das Osram-Logo: Der österreichische Sensorhersteller AMS scheint bei der Übernahme am Ziel. Foto: Matthias Balk/dpa

Regensburg.Das österreichische Elektronikunternehmen AMS scheint am Ziel, die erhoffte Übernahme von Osram scheint geglückt. Mehr als 55 Prozent der Aktionäre des Münchner Beleuchtungsherstellers hatten das Angebot von 41 Euro je Aktie angenommen, teilte AMS am Freitagabend mit. In Regensburg, wo rund 2500 Mitarbeiter betroffen sind, gab es am Samstag optimistische Reaktionen.

„Im Hinblick auf den Standort in Regensburg bietet der Zusammenschluss insbesondere für die Osram-Geschäftseinheit Osram Opto Semiconductors, die ihren Sitz in Regensburg hat, große Chancen“, betonte Simon Thaler, Sprecher der Osram Opto Semiconductors GmbH, am Samstag. Dieter Daminger, Wirtschafts-, Wissenschafts- und Finanzreferent der Stadt Regensburg, sagte der Mittelbayerischen: „Der Übernahme-Prozess hat einige Zeit gedauert. Ich bin froh, dass nun ein Weg gefunden scheint, der für Ruhe am Markt sorgt und Gewissheit zu bringen scheint.“ Daminger zeigte sich zuversichtlich, dass der Standort Regensburg auch künftig, nach einer Übernahme durch AMS, große Bedeutung für den Konzern behalten werde.

Ein monatelanges Übernahmedrama um eines der bekanntesten deutschen Industrieunternehmen scheint nun beendet. Allerdings steht die Zustimmung der Behörden noch aus. AMS-Chef Alexander Everke sicherte dem Osram-Management „und allen Stakeholdern“ enge Zusammenarbeit zu. Der ehemalige Siemens-Manager Everke hatte mit Osram-Chef Olaf Berlien eine Werbekampagne bei den Aktionären gestartet.

Everke hat sehr ehrgeizige Pläne: Der AMS-Chef will einen europäischen Weltchampion in der Optoelektronik schmieden. Die Produkte von AMS und Osram ergänzen sich in vielerlei Hinsicht. Osram stellt LED-Beleuchtung her, AMS optische Sensoren, in Teilen für identische Kundengruppen, darunter Handyhersteller. „Nun gilt es, gemeinsam mit AMS einen Photonik- und Sensorik-Champion von Weltrang auf den Weg zu bringen“, erklärte Osram-Chef Berlien. Simon Thaler, Sprecher von Osram OS in Regensburg, skizzierte erhoffte Synergie-Effekte auf die beiden Produktportfolien. Gleichzeitig profitierten beide Seiten von der Nutzung etablierter Kundenzugänge, betonte er am Samstag.

Osram-Vorstand und -Aufsichtsrat hatten den Osram-Aktionären empfohlen, das AMS-Angebot anzunehmen. Inzwischen habe man die AMS-Führungsspitze zu Gesprächen eingeladen, um abzustecken, wie der Weg zu einem globalen Technologieführer für Sensorik-Lösungen und Photonik aussehen kann, sagte Simon Thaler. „Dabei stehen die Interessen der Mitarbeiter, des Unternehmens sowie der Aktionäre für das Management im Vordergrund.“

Der Osram-Sprecher betonte, AMS habe umfassende Zusagen für die Mitarbeiter und Produktionsstätten von Osram, insbesondere in Deutschland, gegeben. Eine der Zusagen: Bis 2022 werde niemand bei Osram fusionsbedingt entlassen. Die deutschen Standorte sollen sogar gestärkt werden. In engem Austausch mit Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretern, so Thaler, würden die Vorstände von AMS und Osram nun „einen tragfähigen Integrationsplan auf Augenhöhe vorbereiten“.

Arbeitnehmervertreter zuletzt nicht überzeugt

Vertreter der Gewerkschaft IG Metall und des Osram-Konzernbetriebsrats waren bis zuletzt nicht überzeugt von dem AMS-Angebot und hatten bis zuletzt Widerstand geleistet. Die Sorge: AMS wächst zwar rasant, ist aber erheblich kleiner als Osram. Um das Münchner Unternehmen übernehmen zu können, will AMS – ungeachtet einer jetzt schon hohen langfristigen Verschuldung in Milliardenhöhe – weitere Kredite in Höhe von knapp 3,9 Milliarden Euro aufnehmen. Arbeitnehmervertreter fürchtem deshalb eine Zerschlagung des mehr als 100 Jahre alten Osram-Konzerns, bei der letztlich die weltweit 24 000 Osram-Mitarbeiter die Zeche zahlen würden.

Irene Weininger, Betriebsratsvorsitzende von Osram OS in Regensburg und Gesamtkonzern, wollte die aktuelle Entwicklung am Samstag nicht kommentieren. „Bitte haben Sie Verständnis, dass ich mich heute dazu nicht äußern kann und will. Ich hatte noch keine Gelegenheit mit meinen Kollegen zu sprechen und kenne auch noch nicht alle Details“, sagte sie der Mittelbayerischen. Noch Ende November hatte Weininger in einem Interview mit der Mittelbayerischen gesagt: „Was passiert, wenn uns der österreichische Chiphersteller AMS übernimmt, wage ich nicht zu prognostizieren. AMS hat vollmundige Versprechen gegeben für den Standort Regensburg, aber der Betriebsrat hat noch nichts Verifizierbares dazu gesehen.“ Die Stimmung in der Regensburger Belegschaft hatte sie als „durchwachsen“ bezeichnet, wegen der lange andauernden Verunsicherung durch die Bieterschlacht und auch,w eil das Osram-Hauptquartier in München im November weitere Einsparungen angekündigt hatte. Osram in Regensburg hatte 2019 500 Arbeitsplätze gestrichen.

