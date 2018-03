Ostbayern ausgebremst

Regensburg wächst. Die Oberpfalz-Metropole, heute rund 160 000 Einwohner stark, wird in einigen Jahren 180 000 Bürger haben. Und: In Ostbayern, das in die Mitte Europas gerückt ist, schwellen die Verkehrsströme an. Mehr Menschen, mehr Wirtschaftskraft, mehr Verkehr: Um diesen Zusammenhang zu erkennen, braucht man eigentlich keine Lupe. Der Politik fehlte es aber an der Weitsicht, den Bedarf an Infrastruktur zu sehen. Das planlose Handeln oder vielmehr: Nicht-Handeln rächt sich jetzt.

Die Autobahnbauer an der A3 müssen in Handschellen boxen. Sie müssen in einem Bündel von massiven Interessenskonflikten möglichst schnell und schlackenlos eine der Hauptarterien Ostbayerns ertüchtigen. Nach allem, was man bisher sehen kann, sind die Planer kompetent und die Zeitpläne durchaus sportlich. Aber das wird nicht verhindern, dass der Ausbau der A3 ein sechs Jahre langes Dauerärgernis bedeutet, das viel Kreativität und noch mehr Leidensfähigkeit verlangen wird. Der Umstieg auf Busse und Züge ist für viele Menschen im großflächigen Ostbayern schlicht keine realistische Option, weil Netze und Takte zu wenig hergeben. Die Szenarien, die teils ernsthaft entwickelt, teils vage angedacht werden, um dem Baustellen-Propfen auszuweichen, klingen abenteuerlich. Schüler schippern per Fähre über die Donau. Konzerne ändern Schichtpläne und legen Depots an, statt auf Just-in-time zu setzen. Mitarbeiter strampeln auf dem Rad die letzten Kilometer zum Büro, zur Klinik, zum Labor, zur Fabrik, zur Behörde. Der Dauerstau wird vor allem die Unternehmen treffen, die in einem harten Wettbewerb bestehen müssen, in dem jeder Prozentpunkt und jeder Cent scharf durchkalkuliert sind.

Der Boom hat seinen Preis. Eine Alternative hat er nicht – außer, wir möchten verzichten auf Vollbeschäftigung, auf Jobsicherheit und auf die Steuermillionen, die unser Sozialsystem finanzieren. Das Wachstum war absehbar. Seit 20 Jahren waren seine Konturen am Horizont auszumachen. Aber die Politik rollte im Modus „automatic drive“ auf eingefahrenen Gleisen blind weiter – bis an die Wand. Sie ignorierte das überlastete Autobahnnetz. Sie schielte zaghaft auf fehlende Brückenverbindungen. Sie spielte nur ein bisschen herum mit Plänen für einen ÖPNV, der nicht nur gut gemeint ist, sondern auch realistisch auf tagtägliche Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten. Und sie gewöhnte sich an Bequemlichkeiten wie die einer international frequentierten Autobahntrasse, die als innerstädtische Brücke viel zu lange missverstanden wurde. Umstrittene Projekte, mit denen Politiker ja keinen Beliebtheitspreis erringen können, schob man weg – außer Sichtweite.

Infrastruktur braucht langen, sehr langen Vorlauf – übrigens auch, weil der Drang der Bürger zum Widerspruch gewachsen und die juristischen Verfahren immer komplizierter geworden sind. Vor diesem Hintergrund wirkt es beinahe rührend, wenn die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger und die Regensburger Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer im Februar 2018 die Bayerische Eisenbahngesellschaft auf die A3-Probleme hinweisen. Weniger rührend als ärgerlich ist der Umgang mit den Defiziten. Die Bürgermeisterin etwa lehnt, mit Blick auf den Landkreis, Vorhaltungen über vermutete Versäumnisse in der Vergangenheit als „nicht zielführend ab“ – eine noble Haltung. Diese Noblesse muss man sich aber erst mal leisten können. Und ernsthafte Ansätze für einen Masterplan Verkehr bis 2030 ff. sind bis heute nicht einmal unscharf zu sehen.

Ein positives Moment kann man in all dem Schlamassel erkennen: Der Leidensdruck durch den A3-Ausbau wird zum perfekten Katalysator werden, um die Verkehrsdebatte zu beschleunigen. Straßenbahnen, Busse, Zughaltepunkte, Donau-Brücken: Sie werden uns bald verführerisch klingen.