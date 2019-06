Panorama Ostbayern bruzzelt am Wochenende Viel Sonne und bis zu 30 Grad: Das Wetter am Wochenende lädt zum Baden ein. Doch dann folgt der große Knall.

Mail an die Redaktion Badegäste genießen am Donauufer Regensburgs vor der Steinernen Brücke die Sonne. Foto: picture alliance / Armin Weigel

Regensburg.Auf viel Sonne und hochsommerliche Temperaturen können sich die Menschen am Wochenende in Bayern freuen, gleichzeitig kommen aber auch wieder starke Gewitter auf den Freistaat zu.

Der Freitag wird nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in weiten Teilen sonnig. In Ostbayern klettert das Thermometer auf bis zu 30 Grad - bestes Badewetter also.

Wetter in Ostbayern wird sonnig

Auch der Samstag beginnt zunächst mit viel Sonne. In Regensburg, Cham, Kelheim, Neumarkt, Neumarkt und Schwandorf werden Temperaturen von 26 bis 28 Grad erwartet.

Gegen Abend steigt aber laut dem Wetterportal „wetter.com“ das Regenrisiko an. Im Laufe des Tages tun sich vor allem im Süden Bayerns zum Teil kräftige Gewitter auf.

Schauer und Gewitter am Sonntag

Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Besonders an den östlichen Mittelgebirgen und südlich der Donau gibt es Schauer und Gewitter. Die Temperaturen liegen bei 19 Grad in Neumarkt bis 22 Grad in Regensburg.

Anfang der Woche meldet sich die Sonne überall in Ostbayern zurück. Bis zu 27 Grad sind möglich. (am/dpa)

