Wetter Ostbayern: Hochwasser zieht sich zurück Am Wochenende hatten einige Ostbayern mit Hochwasser zu kämpfen. Jetzt sinken die Pegel in der Region wieder.

Mail an die Redaktion Das Hochwasser beschäftigte am Wochenende – wie hier in Nittenau – Menschen in mehreren Orten in Ostbayern. Foto: Ahrens

Regensburg.Die Hochwasser-Lage in Ostbayern entspannt sich zunehmend. Am Wochenende hatten mehrere Städte und Gemeinden in der Region mit dem Wasser zu kämpfen – vielfach traten Flüsse über die Ufer, mancherorts liefen auch Keller voll und Straßen wurden überflutet. In der Stadt Nittenau im Landkreis Schwandorf etwa wäre das Wasser fast bis auf den Marktplatz gelaufen.

Wie der Hochwassernachrichtendienst auf seiner Webseite zeigt, fallen die Pegel nun aber wieder. Am Montagmorgen waren die Wasserstände an den Messstellen der Region teilweise deutlich unter dem Niveau, das sie noch am Sonntag erreicht haben. In Cham, wo in der Nacht zum Sonntag sogar Meldestufe drei galt, gilt gerade noch Meldestufe eins. Für den weiteren Tagesverlauf wird nicht nur in Cham eine weitere Entspannung der Lage prognostiziert.

Auch an den Messstellen in Marienthal (Lkr. Regensburg) und Nittenau (Lkr. Schwandorf) gilt nur noch Meldestufe eins. Alle anderen Pegel in der Region sind auf einen Wert gesunken, an dem keine Meldestufe mehr gilt. Wenn in den nächsten Tagen kein weiterer Dauerregen nach Ostbayern kommt, könnte das Hochwasserproblem somit vorerst gebannt sein. (ka)

