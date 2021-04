Anzeige

Wetter Ostbayern: Wann wird es endlich wärmer? Bleibt es bei uns kalt und nass? Unser Wetterexperte sagt, welchen Einfluss das aktuelle Wetter auf den Sommer 2021 hat.

Von Andreas Brey

Merken

Mail an die Redaktion Die Seele in der Sonne baumeln lassen? Das wünschen sich derzeit viele Menschen. Doch der April zeigte sich bisher von seiner launischen Seite. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn

Regensburg.Brrr, was für ein Bibber-Wetter: Die Sehnsucht nach etwas Sonne und Wärme ist groß in diesen Tagen. Viele haben es satt, sich, wenn sie vor die Tür gehen, noch immer dick einzupacken. „Es ist Mitte April! Wann wird es endlich warm?“ Nicht nur in den sozialen Netzwerken macht so mancher derzeit seinem Unmut Luft. Corona drückt auf die Stimmung und deshalb wünschen sich viele Menschen den Sommer herbei. Denn die Flucht in den warmen Süden ist derzeit für die meisten Oberpfälzer keine Option. Die Mittelbayerische hat deshalb bei Diplom-Meteorologe Dominik Jung nachgefragt, worauf sich die Menschen in Ostbayern in den nächsten Wochen einstellen müssen?

„## ### #### ### ### ######, ### #######, ###### #### ######## #########. ### #### ##### ##### #### ### #### #### ##### ############“, #### ####. ##### #### ## ## ### ######### ##### #### ### ########## ######. ######## ####### #### ##### ###### ### #####. ### ### ### #### #########. #### ###### ####### ### ###########: „### ### ########## #### ## ### ##### #### ### # ### ## #### ####. ###### #### # ### ##### # ####. ## #### ### ### ##########.“

#### ####### ##### ###### ## ###### ######. „######“ ##### ## ###### #### „## #### #### # ## ###“. ### ############# ###### ###### ## ######: ### ###### ### #### #### ##### ########.

### #### ### ###### ####?

#### ##### #### ### ### ###### #### ##### #### ###### ######## #####? „### ###### ### ### ###### ## ##### ####. ### ### ###### ###### ########. ##### ###### ###### ### ##### ###### ## ###### ###### #### ###. ### ######## ######### ######## ####### ########### ##### ###“, #### ####. „### ##### ### ## ## ####### ### #### ######.“ #### ##### ######## ##### ##### ###### ##### #### ### #### ### #### ##### ## ####### ### ########## ###### ####, ## ####!

#### ###########, ####### #####

### ######, ### ####### ################ ####### ## ########### #### #### ##### #######, ### ### ###########. #### ### ##### ### #### ##### ######## #### ######, ###### ######: ### ### ################. ############## ##### ### ### ####### ######## ### ############. ############ ######## #### ############ ##### #### ####### ##### ### #### ######### ### #####. #### ####### ### ####### ##### ### ##########, ########## #### ## #### ####### ### ##########. ### ##### ### ### ###### #### ### ######## ###### ###### ###### ### ## ##### ## #########, #### ### #### ######### ############### ##### ###### ####### #####. #### ####### #### ##### ## #### ##### ######, #### ## ### #### #####, ### ## ### ### ######## ###.