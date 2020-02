Unwetter Ostbayern wartet auf Orkan „Sabine“ Die Bahn hat den Regionalverkehr eingestellt. Schulen und Kitas fallen teils aus. Bislang gibt es keine großen Zwischenfälle.

Von Maximiliane Fröhlich, Antonia Küpferling und Wolfgang Ziegler

In der Gutenbergstraße in Regensburg wurde eine Baustellenabsperrung auf Teile der Fahrbahn geweht.

Ostbayern.Die Ruhe vor dem Sturm: Am Montagmorgen wartet Regensburg auf Orkantief „Sabine“, bei lauen 13,5 Grad weht frischer Wind bei geschätzter Windstärke 5. Windstärke 12 waren es am Sonntagabend an der Nordseeküste, die werden nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Bayern aber wohl nicht erreicht werden. Die Meteorologen rechnen für den Freistaat bis Mittag mit orkanartigen Böen von bis zu 110 Kilometern pro Stunde.

Regenstauf: Baum fiel auf Auto

In Stadt und Landkreis Regensburg war die Situation in den frühen Morgenstunden des Montags noch entspannt. Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz berichtete auf Anfrage der Mittelbayerischen, dass es seit 3.16 Uhr elf Einsätze gab. Im Landkreis Schwandorf stürzen in Maxhütte-Haidhof und Wackersdorf Bäume um, in Miltach (Landkreis Cham) fiel ein Baum auf die Fahrbahn. Auch in Deining (Landkreis Neumarkt) lagen drei Bäume auf der Fahrbahn, im Landkreis Regensburg behinderten umgestürzte Bäume in Pettendorf, Thalmassing und Wenzenbach den Verkehr. Sachschaden gab es in Regenstauf (Landkreis Regensburg), wo ein Baum auf ein geparktes Auto gekracht war. Verletzt wurde dabei niemand. Im Stadtgebiet Regensburg verwehte der Sturm Baustellenabsperrungen in der Augsburger Straße und der Gutenbergstraße.

Für die Busse in Regensburg gilt aufgrund des Schulausfalls am Montag der Fahrplan wie an schulfreien Tagen, wie der RVV online mitteilt. Zudem kann es aufgrund des Sturms zu Verspätungen und Ausfällen kommen.

Die Bahn hat unterdessen neben dem Fernverkehr auch den regionalen Zugverkehr ab dem Hauptbahnhof Regensburg eingestellt. Am Montagmorgen fuhr um 6.15 Uhr allein ein Alex-Express nach Prag, Alle anderen Verbindungen, etwa nach Neumarkt, Plattling oder zum Flughafen München, wurden gecancelt. Ein Regensburger, der in den frühen Morgenstunden den Zug nach Ingolstadt nehmen wollte, sagte uns am Hauptbahnhof, dass er nun erst einmal abwarten wolle. Er hatte sich aber bereits damit abgefunden, wohl nicht mehr an sein Ziel zu kommen. Ein Pärchen, das morgens in die Hauptstadt Tschechiens aufbrechen wollte, erzählte, dass es am Sonntagabend bereits vorsorglich Plätze in einem Fernbus gebucht hatte. „Und jetzt fährt der Alex offenbar doch nach Prag“, sagten die jungen Leute. „Dann haben wir eben zwei Optionen.“

Bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof hatten sich ebenso wenig „Gestrandete“ gemeldet wie bei der Bahnhofsmission, wo wir frühmorgens mit den Worten „Es gibt noch nichts!“ empfangen wurden. Informationen bekamen wir trotzdem – und die waren uns auch wichtiger als eine warme Suppe.

Unterricht fällt aus, mehrere Kitas arbeiten mit Notbesetzung

Abgesagt wurde wegen des Sturmtiefs „Sabine“ am Montag auch der Unterricht an allen Schulen in den Landkreisen Kelheim, Neumarkt, Schwandorf, Amberg-Sulzbach, Cham sowie in Stadt und Landkreis Regensburg. Für die Betreuung der Kinder vor Ort ist aber gesorgt. In zahlreichen ostbayerischen Kindertageseinrichtungen gibt es am Montag – und teilweise auch am Dienstag – nur einen Notdienst. Die Stadt Regensburg schreibt: „Sofern Sie es irgendwie ermöglichen können, betreuen Sie bitte aus Sicherheitsgründen Ihr Kind zu Hause.“ Im Landkreis Schwandorf gibt es in einigen Kitas und Kindergärten kein oder nur ein eingeschränktes Betreuungsangebot, eine Übersicht finden Sie hier.

An der Uni Regensburg entfallen alle Lehrveranstaltungen, die vor 15 Uhr beginnen, vorsorglich. Über Prüfungen will die Hochschule ab acht Uhr online informieren. Die OTH in Regensburg setzte alle Prüfungen und Lehrveranstaltungen für den Montag ab, wie die Hochschule auf ihrer Internetseite mitteilte.

Arbeitnehmer müssen dagegen in der Arbeit erscheinen. Ist ihnen das nicht möglich, kann der Arbeitgeber den Lohn einbehalten oder verlangen, die Fehlzeit nachzuarbeiten.

Auf den Straßen Regensburgs lief der morgendlichen Berufsverkehr unterdessen normal. Im Westen der Stadt, wo viel alter Baumbestand zu finden ist, lagen verstärkt dürre Zweige und Äste auf den Fahrbahnen, hatte der Wind Biotonnen und Behelfsverkehrszeichen umgeworfen sowie ein paar Wahlplakate zerzaust. Größere Schäden waren bei unseren Recherchen aber nicht festzustellen.