Anzeige

Verkehr Ostbayerns Bahnhöfe vom Wlan abgehängt In der Oberpfalz klicken sich Bahnfahrer nur in zwei Bahnhöfen frei ins Netz, in Niederbayern in 4. Die SPD fordert Tempo.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Am Bahnhof Regensburg steht für Bahnkunden kostenloses WLAN zur Verfügung - in Ostbayern ist das längst keine Selbstverständlichkeit. Foto: Uwe Moosburger

Regensburg.Die Chance in einem ostbayerischen Bahnhof auf freies WLAN der Deutschen Bahn (DB) zu treffen, ist zwar weit wahrscheinlicher als ein Lottogewinn – sie liegt trotzdem nur bei rund 3,8 Prozent. In der Oberpfalz sieht es dabei noch schlechter aus als in Niederbayern. Aufgedeckt hat das der Landtagsvizepräsident und Münchner SPD-Landtagsabgeordnete Markus Rinderspacher, der es sich zum politischen Sport gemacht hat, Peinlichkeiten dieser Art durch Anfragen an die zuständigen bayerischen Ministerien herauszufinden.

## ###### #### ##### ## #### ### ######### ## ####### ######### (###) ###############. ### ###### ###### ### ### #########: #### ##### ### ### ## ### ######### ## ########## ### ########## ### ## ###### ### #####-####-###, ##### ## # ### ## #########. ### ######## #### ##### ### #### #,# #######. ## ############ ### ######### ## ######### ### ### ### ### ######### ########, ######, ######### ### ######### ######### #### ### ### ###### ### ##### ####### ## ### #####.

## ######## ######### #### ###### ####### ### ######### #### ##-######### ######## – ########## ### ########## ## ###### #### ##### #############. ### ############# ### #############, #### ## ######### ## ####### ######## ############. „####### ## ### ############## ###### ### #########-######## #### ### #### ####### ### ######## ### ########### ### ###### #### ############ ####, ### ###### ### ### ###################### ## ############ #### ############### ################.“

### ######### ### ######### #### ###### ############# ##### ### ################# ## ###### #############: #### ## #### ### ### ############### ### ########################## #########, ### ### ####### ####### (###) ## ### ###### ##### - ##### ### ### ######## ### ##########, ### ### ########### ############### ### ########### ###-##### ###### ######## ######### ######. ## ############ ###### #### #### ####### ### ### ########-#### ####### ## ###### ##############. ### ### ######### ######### #### - ## ######## ### ######, ### ############ ###### - ## #######, #########, #### ## ### #####, ### ########, ####, ######### ### #####.

############# ##### ### ########### ######, ### ### ######## #### ### ################# #### ############ ### ########## ########### ###### ####: ### ################### ##### ##### ####,## #### #######. ### ###-#### ####### ### ##. „#### ### ############### ###### ### #,## #### ### ####### ### #### ### #### ## ########### ######### ## ########### ###### ###, #### ### ## ##. ########### ### ### ######, ### ###### ############ ####### ##### ######## #####.“ ## ####### ##### ## ###-###### ## ###### ### #### ### ###### ### #########. ######### ########, ###### ### ######## ##### #### #### ## ####### ###### ### ########### ######### ##### ###### ### ################## ####. „## ############# ### ##### #### ###### ### ###### ### ### ######### ### ###### ######### ######## #### ####-######.“

### ############# ##### ###### #######: ### ########### ### ### ########## ### #### ### ##.###,## #### #####, #### ### ### ### ##.###,## ####. ######## ### ### #### #####, ### #### ### ######## #### ######## ### ### ####-#### ######### ####. ## ######## ######### ######## ######## ######### ### ####### ######### ####### (###) ## ##### ##### ######### ### ## ########## ######-#### ####. „### ##### ##### #### ##.### ######## ## ######### - ### ##### ### #### #### ####### ###### ###“, ####### ######## ### ####### ### ####### ### ## #,# ######### ###### ### #####. ## ######### ######## #### ## ##### ### ############# ###### ############. #### ########## ##########-######## ######### ###### ######## ########## ### ###### ##### ########### ####, ########## ######## ## ######.

### ######## ### ### ######## ####. ### ########### ######## ### #########, ##### ### #### ## ###### ## ######## ### ### ## ####### ########## ### ### #### ## ######## ###, ### ### ############### #### ### ######### ### ##### ########### #### ##### ### ######### #####. ##### ############ #### ####### ### ######### ### ################, #### ### ##-########. ######### ###### ######## ### ######## ######## ######. ### ###### ### ## #######. „####### #### ###### ####### ##########.“

################## ####### ######## ####### #### #####. ############ ###, „#### ### ######### ### ############# ### #### ### ######## ### ####-####### ## ### ########### ######### ### ############ ### ######### ###### ########“. ############# ##### ### ##### ### #####. „#### #### ########## ### ############### ### ############# #####, #### ###### ##### ##### ## ###, ###### ### ##### ### ########## ### ####.“