Marketing Ostbayerns Social Influencer gesucht Look und die Regensburg Arcaden küren zum ersten Mal regionale Blogger. Die dreiköpfige Jury weiß, wie es geht.

Von Maximiliane Gross

Mail an die Redaktion Selfies stehen bei Influencern hoch im Kurs. Foto: Ingo Wagner/dpa

Regensburg.Auf die Pose kommt es an. Das Licht muss passen, der Hintergrund natürlich auch. Der perfekte Instagram-Post ist gar nicht so leicht gemacht. Trotzdem gibt es Hunderttausende, die es beherrschen und ihre Follower mit Schnappschüssen begeistern – auch in Ostbayern.

Am 2. August bekommen regionale Bloggerinnen und Blogger ab 14 Uhr die Chance, ihre Online-Community persönlich kennenzulernen – beim 1. Social Influencer Day in den Arcaden. Noch bis Sonntag können sich die Influencer aus der Region mit Fotos oder kurzen Videos in drei Kategorien bewerben: Fitness, Fashion & Beauty und Tracht & Heimatliebe. Kreativität ist bei den Organisatoren von LOOK Ostbayern durchaus gewünscht.

Ex-Topmodel-Kandidatin in der Jury

Für die Jury kommt es bei der Bewertung auf das Engagement, die Fotoqualität und den Inhalt des Instagram-Profils an. Wer Influencerin Luísa Lión (314 000 Fans), Model Anna Wilken (177 000 Fans) und Ex-Moderator (Leute Heute) und McFit-Unternehmenssprecher Pierre Geisensetter von sich überzeugt, hat die Chance auf lukrative Preise. Auf die Anzahl der Follower kommt es bei der Wahl nicht an, verspricht Claudia Niebauer von LOOK: „Das Event ist wirklich für jeden. Uns ist nur wichtig, dass wir Fake-Accounts keine Plattform bieten.“

Die Besucher dürfen sich beim Social Influencer Day auf interessante Workshops freuen und bekommen von den Profis Tipps. In der Beautylounge wird gestylt und geschminkt. Mit dem perfekten Look können dann in der Fotobox Bilder mit den Stars gemacht werden. Regionale Blogger plaudern in Interviews aus dem Nähkästchen. Nach der offiziellen Preisverleihung steigt im Arcaden Beach die After-Show-Party. Drinks, Loungemöbel, Sand und Palmen sorgen für die richtige Stimmung. „Die Location ist perfekt. Wir möchten damit Urlaubsflair ausstrahlen“, sagt Niebauer. Für den harten Kern geht es nach der ersten Party weiter ins Gatsby. Dort lassen Gewinner die Gewinner den Abend zusammen mit der Jury und den Sponsorenvertretern ausklingen.

Kleine Accounts können auch gewinnen

Eine Woche vor der großen Veranstaltung rechnen die Organisatoren mit circa 500 Teilnehmer. Die Workshops zu Themen wie Bildbearbeitung und Content-Creation sind kostenlos, ebenso Essen und Getränke. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die drei Social-Influencer-Titel und die Preise der Sponsoren erhalten allerdings nur Bewerber.

Aus (Ost-)bayern haben bislang Flying Evi (28 900 Follower), Anna Scherg (30 700) und Chris Boom (40 600) ihr Kommen zugesagt. Aber wie bereits erwähnt – auch kleine Accounts haben alle Chancen auf das Treppchen.

