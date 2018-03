Landwirtschaft Ostereier von mobilen Hennen Familie Bindl hat einen ungewöhnlichen Stall gewählt: das Hühnermobil. Den Tieren in Sankt Englmar gefällt‘s.

Von Melanie Bäumel-Schachtner

Gute Ausbeute: Simone und Johannes Bindl nehmen jeden Tag am späten Nachmittag die Eier aus dem Hühnermobil.

Sankt Englmar.Wenn die 250 Mitarbeiterinnen von Simone und Johannes Bindl schreiben könnten – sie würden ihren „Chefs“ sicherlich nur Bestnoten im Zeugnis ausstellen. Das Ehepaar aus Sankt Englmar ist schwer um das Wohl der zahlreichen Damen in ihrem Unternehmen besorgt. Diese danken es ihnen mit vielen Eiern, die die Bindls jeden Tag einsammeln dürfen. Beim Mitarbeiterstab auf dem Bauernhof handelt es sich um 250 Legehühner. Für sie haben Bindls ein besonderes Zuhause angeschafft: Das Hühnermobil, das immer wieder an neue Standorte versetzt werden kann. Es ermöglicht den Hühnern ein glückliches, artgerechtes Leben und den jungen Bauersleuten eine ordentliche Ausbeute an Eiern, die sie auf ihrem Direktvermarkterhof anbieten können. Auch das ganz innovativ: In einem Automaten. Kurz vor Ostern kommt dieser erstmals zum Einsatz. Die Produktion der Ostereier läuft schon auf Hochtouren.

„Aufgepasst, Mädels“, sagt Simone Bindl und schiebt ihre Hand neben die braune Henne mit den weichen Federn, die es sich im Legenest bequem gemacht hat. Der Untergrund besteht aus weichem Dinkelspelz, in dem sich Nester formen lassen. Der Dinkelspelz sorgt dafür, dass die Eier sauber bleiben. Wohlig schubbert sich das Tier im weichen Untergrund.

Konventionell, aber kaum Chemie Philosophie: Die Bindls arbeiten konventionell, verzichten aber auf Kunstdünger und weitgehend auf Chemie. Auch bei den Eiern haben sie sich gegen eine Bio-Zertifizierung entschieden, obwohl die Haltung dieser schon ziemlich nahekommt.

Kein Bio: „Aber Bio ist reine Geldmacherei, das Bio-Futter kostet dreimal so viel“, sagt Johannes Bindl.

Fütterung: Dennoch wird hochwertiges Futter gereicht: Grob gebrochenes Getreide zusammen mit Eiweiß.

Heute haben die Hühner wieder fleißig gelegt. Die Bäuerin fährt mit der Hand vorsichtig durch die Dinkelkörner und zieht immer wieder ein Ei heraus. Die Hühner, die sich im Legenest befinden, reagieren völlig entspannt. Kein panisches Flattern, kein aufgeregtes Gackern – den Tieren ist anzumerken, dass sie keinen Stress haben. Dabei sind sie erst seit drei Wochen auf dem Hof der Bindls und haben sich gerade erst eingewöhnt.

Das Tierwohl steht für das junge Ehepaar an erster Stelle. Und der Wunsch, dem Verbraucher bewusst zu machen, wie Landwirtschaft funktioniert und dass ein Bauer mehr ist als derjenige, der den Boden mit Glyphosat vergiftet – bei Bindls kommt es gar nicht zum Einsatz.

Idee einer Milchtankstelle

2016 hat Johannes Bindl den Hof von seinem Vater Franz gepachtet. Damals lief es nicht gut in der Landwirtschaft – die Milchpreise waren im Keller. „Wir wollten aber nicht aufgeben, weil wir an die Landwirtschaft glauben, und haben neue Mittel und Wege gesucht, unsere Produkte zu vermarkten“, sagt der Betriebswirt und KfZ-Meister mit Werkstatt direkt am Hof. Eine Idee war geboren: Es sollte eine Milchtankstelle entstehen.

Eine Milchtankstelle ist ein Häusel, in dem Milch direkt verkauft wird. Der Kunde kann Tag und Nacht an einem Automaten gehen, Geld einwerfen und erhält immer frische Milch. Die Idee kam an und die Kunden waren begeistert. Das Indiz für Bindls, dass Direktvermarktung voll ins Schwarze trifft. Einige Hühner gab es schon damals auf dem Hof im Ortsteil Grün. „Die Eier wurden uns förmlich aus den Händen gerissen, es gab regelrechte Wartelisten“, sagt Johannes Bindl. Also kam die Idee auf, auch Eier zu vermarkten. Aber von glücklichen Hühnern sollten sie sein.

Am Zentrallandwirtschaftsfest in München sahen Simone und Johannes zum ersten Mal das Hühnermobil und waren begeistert. Der mobile Stall wird auf eine Wiese gefahren, wo die Tiere frisches Gras, Klee und Kräuter auf intakten Grünflächen genießen können. Dennoch bietet das Mobil den Komfort eines fest installierten Stalles. „Das Mobil ist so konzipiert, dass es sich dem Tagesablauf von Hühnern anpasst“, sagt Johannes Bindl. Für die Nacht gibt es Sitzstangen, auf denen die Hühner morgens auch Körperpflege betreiben können, Futter und Wasser sind nicht fern. Nachmittags können sie einen Extrabereich aufsuchen, in dem sie scharren können. Am späten Nachmittag darf der Weg ins bequeme Legenest führen, das die Bindls später nach Eiern durchforsten.

„Das Mobil ist so konzipiert, dass es sich dem Tagesablauf von Hühnern anpasst.“ Johannes Bindl



„Der Dotter unserer Eier ist, obwohl wir nicht zufüttern, tieforange, weil die Hühner das natürliche Karotin durch das Gras, das sie picken, zu sich nehmen“, erklärt der Landwirt und öffnet die Tür zum mobilen Stall. Ganz entspannt sitzen die Tiere auf ihren Stangen und gackern leise. Plötzlich ein lautes Krähen – das war Gockel Giovanni. Ein Gockel im Hühnermobil? Ja, ganz bewusst, sagen Bindls: „Wir haben extra zehn Gockerl dazugesetzt, da diese die Gruppe zusammenhalten, und die Mädels sollen doch auch ihren Spaß haben.“ Der Italiener Giovanni hat sich in der Rangordnung durchgesetzt und ist der „Obermacker“, wie ihn das Ehepaar nennt.

Studien haben ergeben: Die Möglichkeit zu ganzjährigem Auslauf und ausgiebigen Sonnen- und Staubbädern erhält die Vitalität und Gesundheit der Tiere – ganz ohne Medikamente. Die Beschäftigungen, die die Hühner mit ihrem mobilen Heim finden, machen auch Schnabelkürzungen unnötig.

Immer grüne Weideflächen

„Wir müssen zudem zum Misten gar nicht hinein, weil es ein Mistband gibt, das einmal die Woche selber entmistet und für gute Stallklima sorgt“, erklärt Simone Bindl. Ist das Gras verbraucht, wird der Stall auf eine neue Weidefläche gebracht. Die Bodenplatte sorgt dafür, dass die trockene Einstreu genauso wie die Hühner mitchauffiert werden. So geht das wöchentliche Versetzen für Tier und Mensch schnell und stressfrei vonstatten.

Auch der Boden freut sich: Das Hühnermobil wird so regelmäßig versetzt, dass Verschlammung, Überdüngung, Parasiten, eine überstrapazierte Grasnarbe und schädliche Belastungen des Grundwassers keine Chance haben. Zusätzlich leisten die Hühner einen Beitrag für die Bodengesundheit, denn ihre Hinterlassenschaften steigern die Fruchtbarkeit des Bodens durch natürliche Düngung.

„Wir haben extra zehn Gockerl dazugesetzt, da diese die Gruppe zusammenhalten, und die Mädels sollen doch auch ihren Spaß haben.“ Johannes Bindl



Für das Hühnermobil hat das Ehepaar tief in die Tasche gegriffen. 40000Euro kostet der Stall dieser Größenordnung. Noch einmal 11000 Euro investierten Bindls in den Automaten, der es wie bei der Milchtankstelle den Kunden ermöglicht, zu jeder Tages- und Nachtzeit an frische Eier zu kaufen. Ebenfalls erhältlich sein soll so der selbst erzeugte Honig. Auch für die Zukunft gibt es Pläne: Es soll ein moderner, tierfreundlicher Stall für 50 bis 60 Kühe entstehen, die Eier sollen künftig auch zu Nudeln verarbeitet werden und eigene Butter und Käse vom Hof sind in Planung. Aber nur, wenn die 250 Mitarbeiterinnen weiter ihr Bestes geben und fleißig Eier legen, die für 30 Cent pro Stück an den Verbraucher weitergegeben werden – Glücksfaktor inklusive.

