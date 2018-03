Demonstrationen Ostermärsche für Abrüstung und gegen Rüstungsexporte Hunderte Anhänger der Friedensbewegung sind am Karsamstag in mehreren Städten Bayerns zu den traditionellen Ostermärschen auf die Straße gegangen. Themen waren Rüstungsexporte, die Spannungen zwischen dem Westen und Russland, Auslandseinsätze der Bundeswehr - und speziell der Krieg in Syrien. Redner forderten anstelle einer Erhöhung eine drastische Reduzierung der Rüstungsausgaben. Sie verlangten eine Abschaffung von Atomwaffen, von jeher eine zentrale Forderung der Ostermarschierer.

Anhänger der Friedensbewegung tragen ein Banner. Foto: Matthias Balk/Archiv

München.Rund 800 Menschen zogen am Samstag durch München. „Atomwaffenverbot“, „Wer Waffen liefert, sät Krieg und erntet Terror“, hieß es auf Transparenten. Rund 100 Demonstranten waren in Augsburg unterwegs. Auch in Erlangen, Würzburg, Aschaffenburg, Ansbach, Miesbach und Traunstein gingen Menschen für Frieden und Abrüstung auf die Straße.

Die Wurzeln der Ostermärsche reichen bis in die 1950er Jahre, als Pazifisten in England auf die Straße gingen. Einen Höhepunkt erreichten sie in den 1980er Jahren, als Hunderttausende gegen den Nato-Doppelbeschluss und eine Stationierung von US-Mittelstrecken-Raketen in Deutschland protestierten.