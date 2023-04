Friedensbewegung Ostermärsche in Bayern wieder im Zeichen des Ukraine-Kriegs

Die Organisatoren der diesjährigen Ostermärsche in Bayern rechnen mit einer ähnlichen Beteiligung wie im Vorjahr. Beim Ostermarsch am Karsamstag in München werden rund 800 Teilnehmer erwartet, teilte das Münchner Friedensbündnis mit. Zwischen Gründonnerstag und Ostermontag wird deutschlandweit wieder traditionell für den Frieden demonstriert.

dpa