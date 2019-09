Verkehr Osttunnel am Nürnberger Hauptbahnhof eröffnet Eine zweite Unterführung verbindet künftig den Nürnberger Hauptbahnhof mit dem Süden der Stadt.

Mail an die Redaktion Blick auf den Hauptbahnhof in Nürnberg. Foto: Daniel Karmann/Archiv

Nürnberg.Mit der Erweiterung des Osttunnels hätten Reisende beim Umsteigen kürzere Wege und könnten den Bahnhof zudem besser erreichen, teilte die Deutsche Bahn am Montag mit. Bislang war der Zugang aus der Südstadt nur über eine Unterführung im Westen des Bahnhofs möglich. Der mittelfränkische Regierungspräsident Thomas Bauer, Nürnbergs zweiter Bürgermeister Christian Vogel (SPD) und Andreas Rudolf von der Deutschen Bahn waren am Vormittag bei der Einweihung des Tunnels. Seit März 2018 war der bereits bestehende Osttunnel für rund 4,7 Millionen Euro um 23 Meter in Richtung Südstadt verlängert worden.