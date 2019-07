Studium OTH für Studienangebot ausgezeichnet Die Regensburger Hochschule setzt sich mit Sicherheitspolitik auseinander. Dafür wurde sie nun in Den Haag geehrt.

Merken

Mail an die Redaktion Die OTH Regensburg beim Hochschultag 2018: Jetzt wurde die OTH in Den Haag für ihr Angebot zur Sicherheitspolitik ausgezeichnet. Foto: www.florianhammerich.com

Regensburg.Die Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Regensburg erhielt in Den Haag den „Institutional CIMIC Award of Excellence 2019“ für ihre bemerkenswerte Zusammenarbeit mit nationalen wie multinationalen Organisationen bei Lehrveranstaltungen zur internationalen Friedenssicherung. Wissenschaftsminister Bernd Sibler gratulierte: „Friedenssicherung ist ein hochaktuelles und komplexes Thema. Um in unserer Gegenwart und Zukunft stabile Verhältnisse zu schaffen, ist es von höchster Relevanz. Es braucht sowohl fundierte Theorie als auch konkrete Praxis, wenn man Sicherheitspolitik durchdringen und gestalten will. Die OTH Regensburg wird diesem Anspruch in beispielhafter Weise gerecht. Herzlichen Glückwunsch zu dieser besonderen Auszeichnung – sie verdeutlicht, dass unsere Hochschulen für angewandte Wissenschaften mit ihrer einmaligen anwendungsorientierten Ausrichtung einen entscheidenden Beitrag zum Fortschritt der Forschung leisten – in vielfältigen, entscheidenden Bereichen.“

Seit 2012 besteht an der OTH Regensburg für Studentinnen und Studenten im Bachelorstudiengang „International Relations and Management“ das Angebot, Seminar- und Übungsreihen zu sicherheitsrelevanten Fragestellungen freiwillig zu belegen. Darin setzen sie sich mit humanitären Einsätzen der NATO auseinander. Kooperationspartner sind das Erste Deutsch-Niederländische Korps in Münster, das Zentrum Zivil-Militärische Zusammenarbeit der Bundeswehr in Nienburg a. d. Weser und die Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Mannheim.

Der „CIMIC Award of Excellence“ wird seit 2017 jährlich vom Civil-Military Cooperation Centre of Excellence (CCOE), das bei der NATO angesiedelt ist, an eine Institution sowie eine Privatperson vergeben. Mit der Auszeichnung wird der besondere Einsatz im Bereich der zivil-militärischen Zusammenarbeit gewürdigt.

Hier geht es zum unserem Ressort Uni und Hochschule