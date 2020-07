Anzeige

Regensburg OTH gründet School of Digital Sciences Studierende aller Fachrichtungen der OTH Regensburg können sich künftig fit machen für die Digitalisierung und damit ECTS-Leistungspunkte sammeln.

Mail an die Redaktion Die OTH macht mit ihrer Regensburg School of Digital Sciences ihre Studierenden für die Digitalisierung fit. Foto: OTH Regensburg / Florian Hammerich

Regensburg.Dafür hat die OTH Regensburg eine neue zentrale Einrichtung gegründet. „Die Digitalisierung betrifft alle Lebensbereiche und damit auch alle Wissenschaftsdisziplinen. Darauf hat die OTH Regensburg mit der Gründung der Regensburg School of Digital Sciences reagiert. Mit Hilfe der School soll es gelingen, die Themen der Digitalisierung in alle Studiengänge zu tragen“, sagt Prof. Dr. Ralph Schneider, Vizepräsident und vonseiten der Hochschulleitung für die School verantwortlich.

Die Regensburg School of Digital Sciences (RSDS) ist für ihn die neue „Informationsdrehscheibe“ der OTH Regensburg zum Thema Digitalisierung in der Lehre. „Unser Ziel ist es, dass keine Studentin und kein Student die OTH Regensburg verlässt, ohne Fähigkeiten im Bereich Digitalisierung erlangt zu haben“, so Prof. Dr. Schneider. „Dabei setzen wir ganz bewusst nicht nur auf einzelne, hoch spezialisierte neue digitale Studiengänge, sondern auf eine Breitenwirkung, indem wir das Thema auf alle Studienfächer ausweiten“, sagt Schneider.

Den Aufbau der RSDS wird Prof. Dr. Markus Heckner von der Fakultät Informatik und Mathematik inhaltlich vorantreiben. „Die Digitalisierung geht mit einer deutlichen Umgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft einher – darauf wollen wir unsere Studierenden optimal vorbereiten“, sagt Heckner. Bereiche wie das Handwerk oder das Gesundheitswesen würden beispielsweise zunehmend digitalisiert. Der Dachdecker könne so das Dach mit einer Drohne untersuchen, in den Krankenhäusern könnten Position und Zustand von Betten in Echtzeit dargestellt werden und Ärzte können ihre Diagnosen durch automatische Bilderkennung optimieren. „Neben der Technologie werden sich auch die Arbeitsweisen verändern“, betont Heckner. Hierarchien würden zunehmend flacher, Mitarbeiter arbeiten zunehmend in agilen, selbstorganisierenden Teams. „Mit der School wollen wir dem begegnen und ein Lehrangebot schaffen, das alle unsere Studierende in die Lage versetzt, sich erfolgreich in der digitalisierten Arbeitswelt und Gesellschaft zu bewegen und digitale Produkte und Dienstleistungen der Zukunft mitgestalten zu können.“

Das Lehr- und Studienangebot werde insgesamt sieben neue Digitalisierungsprofessuren ausgestalten. Drei davon konnten bereits zum Wintersemester 2020/2021 besetzt werden. Die Digitalisierungsprofessorinnen und -professoren absolvieren mindestens die Hälfte ihres Lehrdeputats in der School, das heißt für Studiengänge anderer Fakultäten. „Die Einführung von Digitalisierungsprofessuren sorgt für ideale Bedingungen in der Lehre „, versichert Schneider.