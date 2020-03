Theater Ottfried Fischer: Keine Sorgen wegen des Coronavirus Ottfried Fischer (66) macht sich keine großen Sorgen wegen des Coronavirus.

Merken

Mail an die Redaktion Schauspieler Ottfried Fischer spricht. Foto: Tobias Hase/dpa/Archivbild

München.Auch extra eingekauft habe er nicht. „In Passau ist man Hochwasser-erprobt, da gibt’s die Zeiten, dass es eine Zeit lang nichts gibt, deshalb ist es für uns nicht so schlimm“, sagte er am Mittwoch in München. Der Schauspieler und Kabarettist befürchte lediglich, dass sein Zehn-Tage-Vorrat nicht reichen werde, scherzte er.

Fischer, Alfons Schuhbeck und zwei Mitglieder der Spider Murphy Gang sind seit Mittwoch mit Fotos an der Decke der Münchner Stachus Passagen verewigt, dem sogenannten Sky of Fame. Ottfried Fischer hatte offenbar nicht mit der Ehrung gerechnet: „München ist immer für eine Überraschung gut!“