Theater Ottfried Fischer und die Bedürfnisse in Corona-Zeiten

Der Kabarettist Ottfried Fischer vermisst bei Ausflügen in Lockdown-Zeiten eine Sache ganz besonders: „Wenn wir mal wegfahren, was derzeit ganz selten vorkommt, findet man in ganz Bayern kein Klo“, sagte der 67-Jährige der „Rhein-Neckar-Zeitung“ vom Samstag.