Brauchtum „O'zapft is“: Der Wiesn-Spaß beginnt Um 12 Uhr stach der Münchner OB Reiter mit zwei Schlägen das erste Faß an. Die Zelte waren schon am Vormittag überfüllt.

Mail an die Redaktion Schon Stunden vor dem offiziellen Beginn stömten Besucher in die Festzelte. Foto: Tobias Hase/dpa

München.Ozapft is: Mit erneut zwei Schlägen hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Samstag das erste Fass Bier auf der Wiesn angezapft und damit das 186. Oktoberfest eröffnet. Die erste Maß Bier reichte er Ministerpräsident Markus Söder (CSU), um mit ihm auf eine friedliche Wiesn anzustoßen. Böllerschüsse verkündeten dazu den Start des größten Volksfests der Welt.

Danach bekamen auch die Wiesn-Gäste in den Zelten das erste Bier. Die Maß kostet bis zu 11,80 Euro, das sind 30 Cent mehr als der Höchstpreis des Vorjahres. Reiter war zum sechsten Mal dabei, Söder zum zweiten Mal. Mit Blick auf die stundenlangen Gespräche zum Klimakompromiss der Bundesregierung sagte der CSU-Chef: „Bei aller Bedeutung von Koalitionsverhandlungen – Berlin war gestern die Hauptstadt von Deutschland, aber heute ist es München, weil es das bedeutendste Fest der Welt ist.“ Star des Tages sei aber das Bier.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil war zum ersten Mal bei der Wiesn-Eröffnung – er schenkte sich dafür die SPD-Kandidaten-Tour um den Parteivorsitz und verpasste die Regionalkonferenz in Neumünster in Schleswig-Holstein. „Nachdem ich auf neun Konferenzen war, habe ich mir heute mal erlaubt zu schwänzen“, sagte er. Eingeladen hatte ihn die Münchner SPD-Ratsfraktion. „Ich hab‘ mir das schon immer mal gewünscht“, sagte Klingbeil.

Um 11 Uhr erste Zelte überfüllt



Die Oktoberfestwirte waren am Samstagvormittag mit Brauereigespannen und festlich geschmückten Wagen zum Festgelände gestartet. Tausende Menschen warteten bei bestem Herbstwetter an den Straßen, um den bunten Festzug zur Theresienwiese zu sehen. Musikkapellen begleiteten den Zug, den das „Münchner Kindl“ hoch zu Ross anführte. Dahinter folgte traditionsgemäß die Kutsche mit dem Oberbürgermeister.

Schon vor der offiziellen Eröffnung hatten am Samstagvormittag die ersten Bierzelte wegen Überfüllung geschlossen werden müssen. Gegen 11 Uhr ging unter anderem am Schottenhamel-Zelt nichts mehr: Ordner ließen keine Gäste ohne Reservierung mehr ein. Viele Gäste, die meisten in Dirndl und Lederhose, hatten seit dem frühen Morgen auf den Einlass gewartet. Die Ersten kamen noch bei Dunkelheit, um ganz vorne dabei zu sein.

Gut sechs Millionen Gäste aus aller Welt werden bis zum 6. Oktober auf der Theresienwiese erwartet. Im Südteil des Festgeländes lockt erneut die Oidn Wiesn mit historischen Karussells und traditioneller Blasmusik. Bei den Fahrgeschäften gibt es eine ganze Reihe Neuheiten, darunter ein 90 Meter hohes Kettenkarussell im Maibaum-Stil. Erstmals können Wiesngäste auch in virtuelle Realitäten eintauchen. Bei der VR-Abenteuerbahn „Dr. Archibald“ gehen sie auf eine Zeitreise.

600 Polizisten im Einsatz

Rund 600 Polizeibeamte werden während der 16 Festtage im Einsatz sein. Hinzu kommen Hunderte Ordner privater Dienste. Erneut gilt ein Verbot für größere Taschen und Rucksäcke. Über dem Festgelände herrscht ein Überflugverbot – auch für Drohnen. Für E-Tretroller gelten weiträumige Straßensperrungen rund ums Festgelände – genau wie für Autos. In den Abendstunden können sie in einem noch größeren Umfeld nicht ausgeliehen und teils auch nicht abgestellt werden.

