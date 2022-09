München Paartherapeutin empfiehlt „Beziehungsregeln zur Wiesn“

Die Münchner Paartherapeutin Heike Melzer empfiehlt „spezielle Beziehungsregeln zur Wiesn“. „Auch wenn man seinem Partner vertraut, ist es manchmal nicht verkehrt, noch mal ausdrücklich zu definieren: Was darf passieren in dem Zelt und was nicht?“, sagte sie der „Süddeutschen Zeitung“ (Freitagsausgabe). „Natürlich lernt man auf der Wiesn schneller und leichter Flirtpartner kennen als anderswo, aber dem Alkohol kann man am Ende nicht einfach die Schuld fürs Fremdgehen geben.“

dpa