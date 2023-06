Regensburg Pärchen wegen Verdachts auf Drogenhandel festgenommen

Ein Mann und eine Frau sind wegen des Verdachts auf Drogenhandel in Regensburg festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei vom Montag hatten Ermittler am vergangenen Dienstag die Wohnung des 21-Jährigen und seiner 19 Jahre alten Freundin durchsucht und dabei mehrere Kilogramm Drogen gefunden. Der junge Mann sitzt laut Polizei nun in Untersuchungshaft. Seine Lebensgefährtin sei auf freien Fuß gesetzt worden.

dpa