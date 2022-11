Landkreis Aschaffenburg Paketbote wird von eigenem Paketwagen überrollt und stirbt

Ein Paketbote ist in Unterfranken von seinem eigenen Transporter überrollt worden und dann an seinen Verletzungen gestorben. Der 61-Jährige sei in Mömbris (Landkreis Aschaffenburg) mutmaßlich damit beschäftigt gewesen, Pakete zu auszuladen, als der Wagen zurückrollte und ihn erfasste, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Anwohner habe zwar umgehend nach dem Unfall am Montag einen Notruf abgesetzt, ein Notarzt habe aber nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, dass ein Experte den Hergang des Unfalls untersuchen soll.

dpa