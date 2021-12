Anzeige

Kriminalität Paketboten überfallen Drei maskierte Täter sollen in der Oberpfalz einen Paketboten überfallen haben.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bernhardswald.Wie die Polizei am Freitag mitteilte, raubten die Täter das Fahrzeug des Zustellers, als dieser kurz nicht im Wagen war. Der 55-Jährige blieb unverletzt. Im Fahrzeug seien viele Pakete gewesen. Etwas später am Donnerstagabend wurde das verlassene Fahrzeug den Angaben zufolge in der Nähe entdeckt. Ein Großteil der Ladung sei noch im Wagen gewesen. Die Höhe des Schadens war zunächst noch unbekannt.

