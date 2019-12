Notfälle Pakete mit „Radioaktiv“-Aufkleber: Sorge in Frachtzentrum Mehrere Pakete mit verdächtigen Aufklebern haben im Frachtpostzentrum von Regensburg am Dienstag für Aufregung gesorgt.

Regensburg.Auf Stickern an den Kartons stand in englischer Sprache „Radioaktiv“ und „Ätzend“, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilte. „Eine Überprüfung durch den Strahlenmesstrupp der Berufsfeuerwehr Regensburg ergab keinerlei Auffälligkeiten“, hieß es in der Mitteilung. Die Pakete waren unversehrt. Weil keine Adresse draufstand, seien weder Absender noch Empfänger bekannt. „Über den Inhalt können derzeit keine Angaben gemacht.“