Unfälle Palette mit Kühlaggregat fällt auf Arbeiter Eine Hunderte Kilogramm schwere Palette samt Kühlaggregat ist in München von einem Gabelstapler auf zwei Arbeiter gefallen.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen im Einsatz. Foto: Nicolas Armer/Archivbild

München.Während ein 65-Jähriger sich nur oberflächlich verletzte, erlitt ein 70 Jahre alter Mann so schwere Verletzungen im Kopf- und Beinbereich, dass er ins Krankenhaus musste. Wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte, hatte der Staplerfahrer am Vortag die Palette auf die Ladefläche eines Sattelaufliegers befördern wollen. Der Unfall geschah, als die Palette etwa auf Höhe der Ladefläche war.