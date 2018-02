Bahn

Pannenserie legt Münchner S-Bahn lahm: Zwei Züge evakuiert

Der S-Bahn-Verkehr auf der Münchner Stammstrecke und im Westen der Landeshauptstadt ist am Montagmorgen weitgehend zum Erliegen gekommen. Zwei Züge der Linien S3 und S6 blieben auf freier Strecke stehen und mussten bei eisigen Temperaturen evakuiert werden, wie ein Bahn-Sprecher sagte. Die Bahn stellte dazu mehrere Taxen zur Verfügung, die Feuerwehr rückte in einem Fall mit einem Großraumrettungswagen an. Die Einsatzkräfte brachten die Passagiere ins Warme, verletzt wurde niemand. Gegen 8 Uhr hatte es zunächst einen Kurzschluss an der Oberleitung der S3 zwischen Pasing und Langwied gegeben. Später kam es dann noch zu Störungen bei der Stromversorgung auf der Stammstrecke. „Zum Unglück kam auch noch Pech hinzu“, sagte der Sprecher.