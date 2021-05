Anzeige

Eishockey Panther verlängern Verträge mit Trevelyan und Clarke Die Augsburger Panther setzen in der Deutschen Eishockey Liga in der neuen Saison weiter auf die Stürmer T.

Mail an die Redaktion Der Puck beim Bully. Foto: Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Augsburg.J. Trevelyan und Michael Clarke. Der mittlerweile 37 Jahre alte Deutsch-Kanadier Trevelyan bestritt seit 2011 für Augsburg bereits 389 Spiele und zählte auch in der abgelaufenen Saison zu den Stützen im Team. Deutsch-Kanadier Clarke (27) war im Vorjahr zu den Schwaben gewechselt. In 36 Spielen kam er auf vier Tore und sieben Assists. Die Personalien gab der Club am Freitag bekannt.

