Militär

Panzerbrigade zieht von Amberg nach Cham um

Die Panzerbrigade 12 verlässt die Leopoldkaserne in Amberg. Die etwa 300 Soldaten werden künftig ihren Dienst in Cham verrichten. Am Dienstag (6. März/18.30 Uhr) wird das Kommando mit einem Großen Zapfenstreich auf dem Amberger Marktplatz offiziell verabschiedet. Der Umzug soll am 9. April beginnen, sagte eine Sprecherin. Dann heißt es für die Soldaten Kisten packen: Ausrüstung, Computertechnik und Akten kommen mit. Panzer müssen nicht verladen werden. Die stehen an den Bundeswehrstandorten in Oberviechtach und Pfreimd (Kreis Schwandorf) sowie in Regen und sollen dort bleiben.