Verkehr Parkscheibe statt Fahrzeugschein: Betrunkener erwischt

Über diesen Fahrzeugschein schmunzelte sogar die Polizei: Bei einer Fahrzeugkontrolle im unterfränkischen Landkreis Miltenberg hat ein betrunkener Autofahrer anstatt der Zulassungsbescheinigung seine Parkscheibe den Streifenbeamten ausgehändigt. Ein Atemalkoholtest in Kleinwallstadt ergab am späten Dienstagabend bei dem 56-Jährigen einen Wert von knapp 1,9 Promille, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am Mittwoch mit.

dpa