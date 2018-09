Tourismus Parkstein: Schauplatz einer Tragödie Diesmal geht’s in der Serie „111 Orte im Oberpfälzer Wald, die man gesehen haben muss“ zu einem Vulkan und einem Unglücksort.

Von Eva Krötz

Merken

Mail an die Redaktion Die Jahreszahl 1759 erinnert vor der Sankt-Michaels-Kirche in Weiden an den Einsturz des Glockenturms mit drei Toten. Foto: Krötz

Parkstein.Es herrscht vollkommene Finsternis. Erst ein dumpfes Grollen, dann steigen Dampfschwaden auf. Mit einem ohrenbetäubenden Knall schießt ein gleißender Lichtstrahl – gelb-orange-rot züngelnd – in die Höhe. Gleich darauf noch ein Schlag, der Hall dröhnt in den Ohren, Rauchwolken hüllen uns ein – ein Vulkan ist ausgebrochen.

Nein, nicht wirklich. Wir sind im Vulkanmuseum in Parkstein, am Fuß des berühmten Basaltkegels „Hoher Parkstein“ mit seinen zauberhaften Basaltsäulen. Stündlich wird im Museum ein Vulkanausbruch simuliert. Das Museum erläutert auf drei Ebenen die Entstehung des Vulkans, die Ortsgeschichte und den Vulkanismus der Region. Licht-, Rauch- und Soundeffekte versetzen uns in die Zeit vor rund 24 Millionen Jahren. Die Kollision der Kontinente Europa und Afrika ließ damals nicht nur die Alpen entstehen, sie sorgte auch für Risse in der Erdkruste. Ein besonders langer „Dehnungsriss“ ist der Egergraben, eine Bruchlinie südlich des Erzgebirges, die von Kemnath nach Nordosten verläuft. An den Rändern dieses Grabens entstanden zahlreiche Vulkane. Der Hohe Parkstein ist der südlichste von ihnen.

Die Reste einer Festung

Nicht selten wurden Burgen auf den exponierten Basaltkegeln mit ihrer phantastischen Fernsicht errichtet. Auch am Hohen Parkstein sind die Reste einer Festung sichtbar. Seit 1852 steht ein Bergkirchlein auf seinem Gipfel. Vielleicht nicht ganz ohne Grund: Die gemessenen Mengen an Kohlendioxid und Helium sind an verschiedenen Stellen des Egergrabens bereits vergleichbar mit vulkanisch aktiven Regionen wie Vesuv, Ätna oder Stromboli. Immer wieder kommt es zu angsteinflößenden Schwarmbeben. Eine große Magmakammer rumpelt unter der Erdkruste und wartet auf ihren nächsten „Auftritt“. „Der Tanz auf dem Vulkan“ ist für die Oberpfälzer Vulkanbewohner noch nicht vorbei. Der nächste Ausbruch steht kurz bevor – geologisch gesehen. Aber vielleicht ja doch erst in 500 000 Jahren.

Den Basaltkegel von Parkstein erreicht man über die A93, Ausfahrt Weiden-West, dann die B470 Richtung Grafenwöhr und nach circa sieben Kilometern rechts nach Parkstein, dort rechts die steile Klostergasse hinauf, links befindet sich der Marktplatz mit Parkmöglichkeiten und das Museum. Öffnungszeiten im Sommer Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr, im Winter Donnerstag bis Sonntag von 13 bis 17 Uhr, www.vulkanerlebnis-parkstein.de. Tipp: Der Basaltkegel „Hoher Parkstein“ in der Ortsmitte sowie die drei historischen Vulkankeller in der Kapuzinergasse, die einen Blick in das Innere des Vulkans gewähren, lohnen einen Besuch.

Wir stehen im Zentrum von Weiden. Genauer gesagt vor der evangelischen Stadtpfarrkirche Sankt Michael. Nach einem Blick hinauf zum 57 Meter hohen Kirchturm richten wir unser Augenmerk auf den Boden und entdecken einen Pflasterstein mit der Jahreszahl 1759. Oben im Kirchturm hängt die Glocke, die in jenem Jahr an dieser Stelle einschlug.

Augenzeuge soll der damalige Nachtwächter gewesen sein. Wir schreiben den 8. März 1759. „Hört, ihr Herren, und lasst euch sagen: Ein Uhr hat die Glock geschlagen. Schenke, Herr, das Himmelslicht, wem der Tod das Aug‘ heut bricht! Lobet Gott den Herrn!“, sang er auf seinem nächtlichen Rundgang. Alles war still, und der Mond schien hell über der schlafenden Stadt. Als er gerade darüber sinnierte, wem wohl als Nächstes das Totenglöckerl läuten wird, passierte es: Erst ein Knacken, dann ein gewaltiges Donnern, und eine riesige Staubwolke stieg an dem Ort auf, wo gerade noch der Kirchturm der Sankt-Michaels-Kirche gestanden hatte. Im Nu war die ganze Stadt wach, und die Bürger liefen entsetzt zur Unglücksstelle. „Jessas“, rief der Nachtwächter, „den Martin hat’s erwischt!“ Und tatsächlich, der Türmer und seine beiden Gehilfen, die oben im Turm wohnten, kamen bei dem Einsturz ums Leben. Die drei Tonnen schwere Glocke fand man genau hier unter Schutt begraben.

Die Statik stimmte nicht

Kein Erdbeben, kein Teufel und kein Angriff haben den Turm zum Einsturz gebracht – er war mit seinen 70 Metern einfach zu hoch und ist aus statischen Gründen zusammengebrochen. Aber warum hatte der Türmer gleich zwei Gesellen? Ganz einfach, die Kirche war damals eine Simultankirche und beherbergte zwei Konfessionen. Deshalb hatte der Türmer einen katholischen und einen evangelischen Gesellen. Auch in der Verwaltung gab es alles doppelt. Eher Legende ist es, dass es auch zwei Metzger, zwei Bäcker und zwei Schuster gab. Aber hätten es nicht auch zwei Glocken sein müssen?

Die Stadtpfarrkirche Sankt Michael befindet sich in der Schulgasse 1 in Weiden. Anfahrt über die A93, Ausfahrt Weiden West, Richtung Weiden-Zentrum, durch die Eisenbahnunterführung und links in die Bürgermeister-Prechtl-Straße und zum Parkhaus 2, von dort zu Fuß ein kurzes Stück zurück und dann links in die Schulgasse. Der Pflasterstein befindet sich gleich nach der Stadtpfarrkirche auf der rechten Seite. |Bei Veranstaltungen oder für Gruppen bietet der Türmer Führungen im Kostüm auf dem Kirchturm mit Glockenläuten und Fanfarenblasen an. Infos beim Türmer von Sankt Michael, Tel. 01 70/2 31 69 56, www.tuermer-weiden.de. Tipp: Die Figur des Nachtwächters ist als Lichtmännlein am Alten Rathaus gegenüber der Oberen Bachgasse zu sehen.