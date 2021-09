Anzeige

Brauchtum Parteien lassen sich den Gillamoos nicht entgehen Kurz vor der Bundestagswahl lassen sich mehrere Parteien den traditionsreichen Gillamoos nicht entgehen - auch wenn der Jahrmarkt samt Volksfest und Bierzeltbetrieb 2021 wegen der Corona-Pandemie erneut nicht stattfinden darf.

Merken

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, prostet. Foto: Peter Kneffel/dpa

Abensberg.CSU, Freie Wähler, FDP, AfD und die Grünen treten dennoch zu dem Spektakel in Abensberg an; nur eben nicht auf dem Festplatz, sondern in Wirtshäusern. Die Politiker lassen ihre Wahlkampfreden ins Internet übertragen.

Nachdem zunächst lediglich CSU-Vorsitzender Markus Söder und Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger Auftritte bei dem politischen Frühschoppen angekündigt hatten, zogen inzwischen weitere Parteien nach. Für die FDP kommen Landesvorsitzender Daniel Föst und Fraktionschef Martin Hagen. Die AfD ist mit Fraktionsvorsitzender Katrin Ebner-Steiner vertreten. Für die Grünen sind die Bundestagsabgeordneten Erhard Grundl und Manuela Rottmann dabei.

Das immer Anfang September stattfindende Volksfest Gillamoos hat eine mehr als 700-jährige Tradition im Landkreis Kelheim und ist gerade für die politischen Reden am letzten Festtag überregional bekannt.

© dpa-infocom, dpa:210905-99-103832/2