Corona Passau: Verschärfte Ausgangsbeschränkung In Passau gelten sie eine Woche länger als zunächst geplant, im Landkreis Regen von Samstag an rund um die Uhr.

Mail an die Redaktion Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Passau.Wegen anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen weiten die Stadt Passau und der Landkreis Regen in Niederbayern die dort geltenden Ausgangsbeschränkungen aus. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, werden die in Passau geltenden Regeln um eine Woche bis einschließlich 11. Dezember verlängert. Das habe Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) nach Abstimmung mit den Fraktionschefs im Stadtrat und dem Corona-Krisenstab beschlossen.

Dupper hatte sich schon am Donnerstag angesichts weiter hoher Infektionszahlen für eine Verlängerung der Beschränkungen ausgesprochen. Unter anderem dürfen die Menschen ihre Wohnung nur noch aus einem triftigen Grund verlassen.

Das gilt von Samstag an auch rund um die Uhr für die Bewohner des Landkreises Regen, wie das Landratsamt am Freitag mitteilt. Bisher galten die Regeln nur in den Nachtstunden. Nach Angaben des dortigen Gesundheitsamts lag die Inzidenz Stand Freitag bei 502.

Drei Tests pro Woche in Passau

Das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldete für den Landkreis am gleichen Tag 482,9 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner in einer Woche (Stand 14.00 Uhr). Beide Werte lagen damit höher als in allen anderen Landkreisen und Städten Bayerns.

Auch in Passau ist die Lage seit Tagen dramatisch. Nach Angaben des LGL lag die Inzidenz am Freitag (Stand 14.00 Uhr) bei 482,9. Über dem Grenzwert von 300 lagen auch die Stadt Nürnberg (395,3) sowie die Landkreise Freyung-Grafenau (353,5) und Passau (341). Dort gelten ebenfalls strenge Ausgangsbeschränkungen.

In Passau werden die geltenden Regeln mit der Verlängerung in einem Punkt verschärft: Mitarbeiter in Heimen und Krankenhäusern müssen sich künftig dreimal statt bisher einmal pro Woche auf Corona testen lassen. Oberbürgermeister Dupper sprach am Freitag von einem „sehr hohen Infektionsgeschehen“ in manchen Einrichtungen, dies müsse man „noch besser in den Griff bekommen“. (dpa)